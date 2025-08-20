Drift ve Ters Yön Ceza

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan bir çocuk parkı içerisinde drift yaparak sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan araç sürücüsü ile
Konyaaltı Bulvarı üzerinde ters yönden gelerek trafiği tehlikeye düşüren ve sosyal medya hesaplarından görüntüleri paylaşılan araç sürücüsüne ceza yağdı.
Driift atan sürücünün belgesine 2 ay süre ile geçici olarak el konulurken ters yönden gelerek trafiği tehlikeye düşüren araç sürücüsüne ise 'Tek yönlü karayollarında araçlarını ters istikamette sürmemek zorundadırlar." maddesine istinaden trafik idari para cezası uygulandı. - ANTALYA
