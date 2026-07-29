CHP’den ayrıldılar, parti tabelasını çöpe attılar - Son Dakika
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CHP’den ayrıldılar, parti tabelasını çöpe attılar

CHP’den ayrıldılar, parti tabelasını çöpe attılar
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Trabzon’da çok sayıda CHP’li, YENİ Parti’ye destek vermek için partiden istifa etti.

Trabzon'da çok sayıda CHP'li, YENİ Parti'ye destek vermek için partiden istifa etti. İstifaların ardından CHP Yomra İlçe Gençlik Kolları tabelasının çöp konteynerine atıldığı görüldü.

Özgür Özel'in liderliğinde kurulan "YENİ Parti"ye destek vermek için Trabzon'da çok sayıda CHP'li partiden istifa etti. Trabzon'da Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem ile siyasi hayatına İYİ Parti'de başlayan, ardından 12 Kasım 2024'de CHP'ye geçen Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık da CHP'den istifa eden belediye başkanları arasında yer aldı.

Bıyık, Kaya ve Erdem gibi siyasi hayatına Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile birlikte YENİ Parti'de devam edeceğini açıkladı. Belediye başkanıyla birlikte meclis üyeleri ve ilçe teşkilatından çok sayıda isim de toplu olarak istifalarını sundu.

İstifa depreminin ardından Yomra ilçesinde CHP'nin İlçe Gençlik Kollarına ait parti tabelasının çöp konteynerine atıldığı görüldü.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Trabzon, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP’den ayrıldılar, parti tabelasını çöpe attılar - Son Dakika

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