Raflardan toplatılan ünlü Türk maden suyu markasından açıklama var - Son Dakika
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Raflardan toplatılan ünlü Türk maden suyu markasından açıklama var

Raflardan toplatılan ünlü Türk maden suyu markasından açıklama var
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İsviçre'de yapılan gıda güvenliği denetimlerinde, Kızılay markasına ait iki farklı maden suyunda mevzuatta izin verilen sınırın üzerinde bor tespit edilmesi üzerine ürünler için geri çağırma kararı alındı ve tüketicilere kullanmamaları yönünde uyarı yapıldı. Gelişmenin ardından Kızılay, ürünlerinin Türkiye mevzuatı ve uluslararası standartlara uygun olduğunu, kararın ise İsviçre ile Türkiye arasındaki farklı bor limitlerinden kaynaklandığını açıkladı.

İsviçre'nin, yüksek bor oranı gerekçesiyle Kızılay'a ait iki maden suyunu geri çağırma kararının ardından firmadan yazılı açıklama geldi. Kızılay, ürünlerinin Türkiye'deki mevzuata uygun olduğunu belirterek, İsviçre'de yaşanan durumun ülkeler arasındaki farklı yasal bor limitlerinden kaynaklandığını bildirdi.

"MİNERAL İÇERİĞİ KAYNAĞIN DOĞAL YAPISINA GÖRE DEĞİŞİR"

Kızılay, doğal mineralli suların mineral içeriğinin beslendiği kaynağın doğal yapısına bağlı olarak farklılık gösterdiğini, doğal mineral seviyelerine ilişkin yasal düzenlemelerin ise ülkelerin ulusal mevzuatına göre değiştiğini belirtti.

Açıklamada, Türkiye'deki yasal düzenlemelere uygun olarak üretilen doğal mineralli suların, Avrupa Birliği üyesi olmayan ve farklı bor limitleri uygulayan İsviçre'de farklı kriterlere göre değerlendirilebildiği ifade edildi.

"İHRACATIMIZ KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR"

Kızılay, ürünlerinin ilgili ülkelerin mevzuatlarına uygun şekilde Avrupa'nın ve dünyanın birçok ülkesine ihracatının kesintisiz sürdüğünü vurguladı.

Açıklamada, İsviçre'de doğal mineralli sular için uygulanan bor üst limitinin 1 mg/L olduğu belirtilirken, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) içme suyundaki bor için sağlık temelli sınırı 2,4 mg/L, Avustralya Ulusal Sağlık ve Tıp Araştırmaları Konseyi'nin ise 4 mg/L olarak belirlediği aktarıldı. Ayrıca ABD Çevre Koruma Ajansı'nın (EPA) bor için düzenleyici bir üst sınır belirlemediği, ömür boyu sağlık danışma değerini ise 5 mg/L olarak açıkladığı kaydedildi.

ERZİNCAN KAYNAĞINDAKİ BOR SEVİYESİ AÇIKLANDI

Firmadan yapılan açıklamada, Erzincan kaynağındaki doğal bor seviyesinin üretim dönemlerine bağlı olarak 0,8-2,0 mg/L aralığında değiştiği belirtilerek, ürünlerin Türkiye'deki Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik'e ve ilgili uluslararası standartlara uygun olduğu ifade edildi.

Kızılay, ayrıca ürünlerinin Dünya Sağlık Örgütü ve ABD Çevre Koruma Ajansı'nın sağlık temelli değerlendirmeleri açısından da uygun aralıkta bulunduğunu vurguladı.

"FARKLI MEVZUATTAN KAYNAKLANIYOR"

Açıklamanın sonunda, İsviçre'de gündeme gelen geri çağırma kararının ülkeler arasında uygulanan farklı mevzuat hükümleri ve bor limitlerinden kaynaklandığı belirtilerek, sürecin ilgili resmî kurumların değerlendirmeleri doğrultusunda yakından takip edildiği bildirildi.

Raflardan toplatılan ünlü Türk maden suyu markasından açıklama var

Ekonomi, Türkiye, Kızılay, İsviçre, Dünya, Bor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Raflardan toplatılan ünlü Türk maden suyu markasından açıklama var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    kızılay sana güvenmiyorum. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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