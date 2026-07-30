Orman Yangını Uyarıları Gönderildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangını açısından yüksek risk taşıyan 9 ildeki tüm cep telefonu kullanıcılarına acil uyarı mesajı gönderdi. Vatandaşlar, yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınmaları ve ihbar konusunda uyarıldı.

RİSKLİ BÖLGELERE SMS İLE UYARI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, artan sıcaklıklar ve rüzgarın etkisiyle orman yangınlarına karşı teyakkuza geçildi. Bu kapsamda, yangın riski taşıyan illerden sinyal veren tüm cep telefonu kullanıcılarının cihazlarına özel bir bilgilendirme ve uyarı mesajı iletildi.

Uyarı mesajının gönderildiği orman yangını açısından riskli 9 il şu şekilde sıralandı:

Çanakkale Balıkesir İzmir Manisa Aydın Muğla Antalya Mersin Adana

"EN KÜÇÜK DUMANDA 112'Yİ ARAYIN"

Vatandaşların cep telefonlarına iletilen SMS'te, açık alanda ateş yakılmaması gerektiği bir kez daha vurgulanarak hayati bir çağrıda bulunuldu. Bakanlığın gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Dikkat, bulunduğunuz alanda orman yangını riski çok yüksektir. Yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınalım. Açık alanda ateş yakmayalım. En küçük duman veya alev gördüğünüzde, 112'yi derhal arayalım. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz."