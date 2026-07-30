Orman Yangını Uyarıları Gönderildi - Son Dakika
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Orman Yangını Uyarıları Gönderildi

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Tarım ve Orman Bakanlığı, riskli illerdeki cep telefonu kullanıcılarına yangın uyarısı yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangını açısından yüksek risk taşıyan 9 ildeki tüm cep telefonu kullanıcılarına acil uyarı mesajı gönderdi. Vatandaşlar, yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınmaları ve ihbar konusunda uyarıldı.

RİSKLİ BÖLGELERE SMS İLE UYARI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, artan sıcaklıklar ve rüzgarın etkisiyle orman yangınlarına karşı teyakkuza geçildi. Bu kapsamda, yangın riski taşıyan illerden sinyal veren tüm cep telefonu kullanıcılarının cihazlarına özel bir bilgilendirme ve uyarı mesajı iletildi.

Uyarı mesajının gönderildiği orman yangını açısından riskli 9 il şu şekilde sıralandı:

  1. Çanakkale
  2. Balıkesir
  3. İzmir
  4. Manisa
  5. Aydın
  6. Muğla
  7. Antalya
  8. Mersin
  9. Adana

"EN KÜÇÜK DUMANDA 112'Yİ ARAYIN"

Vatandaşların cep telefonlarına iletilen SMS'te, açık alanda ateş yakılmaması gerektiği bir kez daha vurgulanarak hayati bir çağrıda bulunuldu. Bakanlığın gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Dikkat, bulunduğunuz alanda orman yangını riski çok yüksektir. Yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınalım. Açık alanda ateş yakmayalım. En küçük duman veya alev gördüğünüzde, 112'yi derhal arayalım. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Orman Yangını Uyarıları Gönderildi - Son Dakika

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