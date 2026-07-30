CHP\'deki "paralı figüran" iddialarının ardından Timur Soykan ve Fatih Altaylı ifadeye çağrıldı

CHP'nin Sarıyer'deki Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı geniş çaplı üye katılım töreni, çarpıcı bir iddiayla gündeme gelmişti. Etkinlikte yer alan kalabalığın bir kısmının cast ajansları aracılığıyla parayla tutulmuş figüranlardan oluştuğu öne sürülmüştü.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ortaya atılan bu ciddi iddiaların ardından CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin harekete geçerek iddiaların araştırılması için suç duyurusunda bulunmuştu. Yapılan şikayet ve kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyu incelemeye alarak olayla ilgili resmi bir soruşturma başlattı.

SOYKAN VE ALTAYLI ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDE

Başsavcılık tarafından yürütülen "paralı figüran" soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı derinleştiren savcılık, gazeteciler Timur Soykan ve Fatih Altaylı'yı bilgilerine başvurulmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na ifadeye çağırdı.