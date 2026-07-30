CHP'deki "paralı figüran" iddialarının ardından Timur Soykan ve Fatih Altaylı ifadeye çağrıldı - Son Dakika
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CHP'deki "paralı figüran" iddialarının ardından Timur Soykan ve Fatih Altaylı ifadeye çağrıldı

CHP\'deki "paralı figüran" iddialarının ardından Timur Soykan ve Fatih Altaylı ifadeye çağrıldı
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sarıyer'de düzenlediği üye katılım törenine cast ajansları aracılığıyla ücretli figüran getirildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma genişliyor. Gelişmeler kapsamında gazeteciler Timur Soykan ve Fatih Altaylı, ifade vermek üzere adliyeye çağrıldı.

CHP'nin Sarıyer'deki Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı geniş çaplı üye katılım töreni, çarpıcı bir iddiayla gündeme gelmişti. Etkinlikte yer alan kalabalığın bir kısmının cast ajansları aracılığıyla parayla tutulmuş figüranlardan oluştuğu öne sürülmüştü.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ortaya atılan bu ciddi iddiaların ardından  CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin harekete geçerek iddiaların araştırılması için suç duyurusunda bulunmuştu. Yapılan şikayet ve kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyu incelemeye alarak olayla ilgili resmi bir soruşturma başlattı.

SOYKAN VE ALTAYLI ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDE

Başsavcılık tarafından yürütülen "paralı figüran" soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı derinleştiren savcılık, gazeteciler Timur Soykan ve Fatih Altaylı'yı bilgilerine başvurulmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na ifadeye çağırdı. 

Cumhuriyet Halk Partisi, Fatih Altaylı, Timur Soykan, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'deki 'paralı figüran' iddialarının ardından Timur Soykan ve Fatih Altaylı ifadeye çağrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    figüranı tutanlar değilde haber yapanlar ifadeye çağırılıyor ??şaka gibi 11 8 Yanıtla
  • cihan duran cihan duran:
    tabi tabi çağırın 7 4 Yanıtla
  • Kadir Karaçolak Kadir Karaçolak:
    Kesin Yeni Rakicilar tutmustur 2 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: CHP'deki "paralı figüran" iddialarının ardından Timur Soykan ve Fatih Altaylı ifadeye çağrıldı - Son Dakika
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