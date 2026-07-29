Albüm: Japonya'da Kumamoto eyaletini vuran deprem sonrası AVM'de patlama: 3 ölü - Son Dakika
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Albüm: Japonya'da Kumamoto eyaletini vuran deprem sonrası AVM'de patlama: 3 ölü

Albüm: Japonya\'da Kumamoto eyaletini vuran deprem sonrası AVM\'de patlama: 3 ölü
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KUMAMOTO, 29 Temmuz (Xinhua) -- Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, ülkenin güneybatısındaki Kumamoto eyaletinde depremin ardından bir alışveriş merkezinde meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

KUMAMOTO, 29 Temmuz (Xinhua) -- Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, ülkenin güneybatısındaki Kumamoto eyaletinde depremin ardından bir alışveriş merkezinde meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Takaiçi çarşamba günü düzenlenen acil afet müdahale merkezi toplantısında, Kashima kasabasındaki büyük alışveriş kompleksi AEON Mall Kumamoto'da çok sayıda kişinin halen mahsur kaldığını belirtti.

Başbakan ayrıca, Yatsushiro kentindeki Nippon Paper fabrikasında bir bacanın çökmesi sonucu çok sayıda kişiden haber alınamadığını ve her iki bölgede de kapsamlı kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Japonya Meteoroloji Ajansı'nın bildirdiğine göre, salı günü yerel saatle 16.27'de Kumamoto eyaletinde yaklaşık 10 kilometre derinlikte 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Albüm: Japonya'da Kumamoto eyaletini vuran deprem sonrası AVM'de patlama: 3 ölü - Son Dakika

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