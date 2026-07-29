Bakan Ersoy: "Bizans balista ok uçları ilk kez gün yüzüne çıkarıldı" - Son Dakika
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Bakan Ersoy: "Bizans balista ok uçları ilk kez gün yüzüne çıkarıldı"

Bakan Ersoy: "Bizans balista ok uçları ilk kez gün yüzüne çıkarıldı"
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(ANKARA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malazgirt'te yürütülen çalışmalar kapsamında 11. Yüzyıl Bizans askeri teknolojisini yansıtan balista ok uçlarının ilk kez gün yüzüne çıkarıldığını bildirdi.

(ANKARA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malazgirt'te yürütülen çalışmalar kapsamında 11. Yüzyıl Bizans askeri teknolojisini yansıtan balista ok uçlarının ilk kez gün yüzüne çıkarıldığını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muş'un Malazgirt ilçesinde yürütülen arkeolojik çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Bakan Ersoy açıklamasında şunları, kaydetti:

"Malazgirt'te yürüttüğümüz bilimsel çalışmalar, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birini arkeolojik verilerle aydınlatmaya devam ediyor. Malazgirt Savaş Alanı'nda bu yıl gerçekleştirilen araştırmalarda, 11. Yüzyıl Bizans askeri teknolojisini yansıtan balista ok uçları ilk kez gün yüzüne çıkarıldı.

Bu heyecan verici keşif, Malazgirt kuşatmasının bilinmeyen yönlerini aydınlatan en önemli bulgulardan biri olarak kayıtlara geçti. Bizans İmparatoru Romen Diogenes'in 22-23 Ağustos 1071 tarihlerinde Malazgirt Kalesi'ni kuşatırken kullandığı askeri teçhizata ait bu bulgular, Malazgirt'e giden sürecin daha iyi anlaşılmasına önemli katkı sağlıyor.

Bu önemli çalışmada emeği bulunan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'müze, bilim kurulumuza, akademisyenlerimize, uzmanlarımıza ve sahada büyük bir özveriyle görev yapan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Anadolu'nun kapılarını bizlere açan Sultan Alparslan'ı, kutlu ordusunu ve Malazgirt Zaferi'nin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyorum."

Kaynak: ANKA

Mehmet Nuri Ersoy, Malazgirt, Turizm, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Ersoy: 'Bizans balista ok uçları ilk kez gün yüzüne çıkarıldı' - Son Dakika

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