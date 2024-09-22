Drift Yapan Sürücüye 32 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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Drift Yapan Sürücüye 32 Bin Lira Ceza

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Antalya'da drift yapan sürücü, bekçilere yakalanmadan kaçsa da 32 bin 234 TL ceza aldı.

22.09.2024 01:54
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Drift atarken bekçilerden kaçtı, cezadan kaçamadı

Otomobil sürücüsüne 32 bin 234 Türk Lirası para cezası uygulandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde emniyet birimlerine bağlı bekçileri görünce kaçan otomobil sürücüsüne 32 bin 234 Türk Lirası para cezası uygulandı. Sürücünün drift anları cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, devriye görevini ifa eden Manavgat Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli Çarşı ve Mahalle bekçileri, Sanayi Sitesi içerisinde drift yapmakta olan 07 ARS 104 plakalı Tofaş otomobile rastladı. Drift atan otomobil sürücüsü Çarşı ve Mahalle bekçilerini görünce durmayarak hızla olay yerinden uzaklaştı.

Bekçilerin haber vermesi ve drift görüntülerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniyesine kaydedilmesi üzerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinde araç sürücüsü telefonla aranmasına rağmen telefonunu açmayınca drift atmak suçundan gıyabında 32 bin 234 Türk Lirası para cezası uygulandı.

Drift Yapan Sürücüye 32 Bin Lira Ceza
Kaynak: İHA

Manavgat, Otomobil, 3-sayfa, Antalya, trafik, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Drift Yapan Sürücüye 32 Bin Lira Ceza - Son Dakika

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