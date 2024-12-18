Drift Yapan Sürücüye 40 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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Drift Yapan Sürücüye 40 Bin Lira Ceza

Drift Yapan Sürücüye 40 Bin Lira Ceza

Kocaeli'de drift yaparken polise çarpan sürücüye toplam 40 bin lira ceza kesildi.

18.12.2024 11:24
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde drift yaptığı sırada polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan ve bir polis aracına çarpan sürücüye 40 bin lira ceza kesildi. Sürücü kendisini gözaltına alan ekiplere, "Benim arabamı bağlayamaz, hodri meydan" diye bağırdı.

Olay, gece saatlerinde Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre M.S.K. isimli sürücü kullandığı otomobille drift attı. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmak isterken polis aracına çarpınca yakalandı. Gözaltına alınan şahsın yapılan kontrolünde alkollü olduğu tespit edildi.

"Benim arabamı bağlayamazsın"

Öte yandan polis ekiplerinin gözaltına almak istediği M.S.K., "Erkeksin ya. Ben Körfezdeyim. Benim arabamı bağlayamaz. Bu arabanın altına ben girerim, beni ezer. Hodri meydan. Ben ekmek teknemi bağlatmam" diye bağırdı.

Sürücüye 'trafiği tehlikeye sokmak', 'alkollü araç kullanmak' ve 'dur ihtarına uymamak' suçlarından toplam 40 bin 178 TL cezai kesildi. Sürücünün ehliyetine 8 ay el konulurken, otomobili de 2 ay trafikten men edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Drift Yapan Sürücüye 40 Bin Lira Ceza - Son Dakika

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