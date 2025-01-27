Drift Yapan Sürücüye 46 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Drift Yapan Sürücüye 46 Bin TL Ceza

Drift Yapan Sürücüye 46 Bin TL Ceza

Afyonkarahisar'da drift atan sürücü B.K.'ya 46 bin 392 TL ceza kesildi, ehliyeti alındı.

27.01.2025 14:19
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Afyonkarahisar'da Tofaş marka otomobiliyle köy içerisinde drift atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 46 bin 392 TL trafik cezası kesilerek ehliyetine el konuldu.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sandıklı'ya, bağlı Kusura köy meydanında bir sürücünün drift attığı yönünde bilgi elde etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, drift atan kişinin B.K. isimli şahıs olduğu belirledi. B.K. isimli şüpheli şahsa 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandı, sürücü belgesine 60 gün süre ile el konuldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Drift Yapan Sürücüye 46 Bin TL Ceza - Son Dakika

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