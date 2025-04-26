Dron ile tespit ettiler çevreyi kirletenlere ceza yağdırdılar

Bursa'da çevreyi kirleten kişi ve kurumlar dron ile havadan tespit edildi. İnegöl Belediyesi ekipleri 3 ayda 746 kişi ve kuruluşa 5 milyon liraya yakın idari ceza uyguladı.

İnegöl Belediyesi'nde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Çevre Timi tarafından sivil ekip ve drone destekli yapılan denetimler sonucunda son 3 ay içerisinde çevre ve hava kirliliğine neden olan 746 kişi ve kuruluşa 4 milyon 850 bin TL tutarında idari yaptırım uygulandığı açıklandı.

İnegöl Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde Çevre Timi Birimi oluşturuldu. Temiz çevre hedefi doğrultusunda çalışmalara başlayan Çevre Timi, Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak şehri temizleme görevinin yanı sıra, şehrin kirlenmesini önlemek amacıyla da çalışmalar yapıyor. Özellikle kirletici unsurlara rağmen gerekli denetim ve uyarı programları uygulayan birim, ayrıca saha düzenlemeleri de gerçekleştiriyor.

Drone ile havadan tespit yapılırken şehir içindeki işletmelerde mercek altında

Çevre Timi drone ile tespit çalışmalarında özellikle sanayi bölgelerinde endüstriyel atıkların çevreye gelişi güzel atılması ya da bu atıkların yakılarak hava kirliliğine sebep olunması gibi olumsuzlukların tespitlerini gerçekleştiriyor. Bunun beraberinde evsel konteyner içerisinde atılması yasak olan endüstriyel atıkların tespitleri de yapılırken şehir genelinde çarşı merkezi gibi işyeri yoğun bölgelerde işyeri önü temizlik denetimleri ile cadde ve sokaklarda araçlardan seyir halinde atılan çöplerle ilgili denetim ve tespitlere hız kesmeden devam ediyor.

Kadraja hep olumsuzluk girmiyor, duyarlı vatandaşlar temizliğe örnek oluyor

Şehrin genelinde çevre kirliliği ve düzensizlikle mücadele ederken, olumlu örnekler de dikkat çekiyor. Çevre Timi'nin havadan denetim amacıyla kullandığı drone kameralarına sadece olumsuz manzaralar değil, örnek davranışlar da yansıyor. Son günlerde drone görüntülerine yansıyan bazı vatandaşlar, işletmelerinin ya da binalarının önünü süpürerek çevreye duyarlılık konusunda topluma örnek oluyor. Ellerine süpürgeyi alıp kaldırımını temizleyen bu vatandaşlar, çevre bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlıyor.

Çözümcü uygulamalar devreye alınıyor

Çevre Timinin çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, " Temiz çevre anlayışı kapsamında şehrin kirlenme hızının düşürülmesi gerektiği bilinci ile arkadaşlarımız hareket ediyor. Çevre timi ekiplerimiz üç aşamalı süreç yürütüyor. Bunlardan ilki temizlik, ikincisi denetim, üçüncüsü ise bu ikisini destekleyen düzenleyici ve çözümcü uygulamalar. Sadece temizlemek ve kirletici unsurlara karşı denetlemek yeterli değil. Temiz kalması ve kirlenmemesi yönünde de sahadaki ekiplerimiz tespitleri kapsamında çözümcü uygulamalarını devreye alarak bütüncül bir yönetim anlayışı sergileniyor." dedi.

Çevre timi vatandaşı bilgilendiriyor

Aynı zamanda bilinçlendirme çalışmalarının da hız kesmeden devam ettiğini kaydeden Başkan Alper Taban, "Vatandaşlarımızdan ve özellikle işyerlerinden gerek kendilerinden kaynaklı gerekse de müşterisinden kaynaklı işyeri önlerini kirletmekten kaçınması gerektiği anlatılarak rica ediliyor. Gerek sanayi bölgelerimize gerek dere kenarları kırsal bölgelere çöp moloz dökülmemesini rica ediyorlar. Hava kalitesinin bozulmasında önemli bir paya sahip olan sunta, mdf ve kumaş artıkları gibi uygunsuz yakıt kullanılmaması konusunu da anlatıyorlar. Yine aynı şekilde araçlarda seyir esnasında sigara izmariti başta olmak üzere çevreye çöp atılmasından kaçınılmasını rica ediyorlar. Amacımız vatandaşlarımıza bu bilinci kazandırmak. Ekiplerimiz her an sahada. Şehrimizin farklı noktalarında çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Çalışmalarımız olumlu yönde etkisin gösteriyor

Yapılan bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarının olumlu yönde etkisini gösterdiğini ileten Başkan Alper Taban, "İnegöl; çalışkan ve üretken insanıyla başta mobilya alanında olmak üzere pek çok sektörde üretim yapan şehir. Bu nedenle özellikle sanayi alanlarında üretim kaynaklı atıkların gelişigüzel atılmasından, vatandaşlarımızın kullanmadığı eşyaları dere kenarlarına atması gibi durumlar görebiliyorduk. Ancak dönemimiz boyunca yaptığımız farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları ile bu süreç olumlu yönde ilerliyor. Dükkanlarının önünü süpüren ve üretim kaynaklı atıklarını esnaflarımız, evlerindeki eşyalarını kapı önüne çıkartıp 153 hattımızı arayan vatandaşlarımız, molozlarını dere kenarına değil de yine aynı şekilde belediyemize bildiren vatandaşlarımızın sayısı gün geçtikçe artıyor. Böylelikle temiz şehir hedefimize her geçen gün bir adım daha yaklaşmış oluyoruz. İnegöl'ün gelişimi için katkı ve destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

3 ayda 746 kişi ve kuruluşa idari yaptırım uygulandı

Öte yandan ocak ayı içinde faaliyete geçen Çevre Timi tarafından yapılan denetimler sonucunda son 3 ay içerisinde çevre ve hava kirliliğine neden olan 746 kişi ve kuruluşa 4 milyon 850 bin lira tutarında idari yaptırım uygulandı. Çevre Kanunu uyarınca yazılması gerekli cezalar, bu defa alt limitlerden uygulanırken tekrarı halinde ise üst limitten cezaları uygulanacak. Denetimlerde başta drone olmak üzere havadan denetimlerle beraber muhtelif noktalardaki sabit kameralardan da faydalanıldı. Aynı zamanda sivil ekipler ile sahada yerinde denetimler yapıldı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü çevre temizliği faaliyetlerine ve çevreyi kirletici unsurlara karşı mücadelesi de hız kesmeden devam edecek. - BURSA