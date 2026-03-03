Dubai'de ABD Konsolosluğu'na İHA Saldırısı

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Dubai Medya Ofisi, ABD'nin Dubai Konsolosluğu'na yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirildiğini açıkladı.

ABD-İsrail ile İran arasındaki şiddetli çatışmalar devam ederken, Tahran yönetiminin misillemeleri sırasında bölgedeki çevre ülkelerde güvenlik endişeleri yaşanmaya devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) yetkililer, ABD'nin Dubai Konsolosluğu'nun insansız hava aracı (İHA) saldırısında hedef alındığını bildirdi. Dubai Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı kaydedildi. Açıklamada, "Acil müdahale ekipleri derhal olay yerine geldi. Yetkililer, ABD'nin Dubai Konsolosluğu'nda İHA saldırısı nedeniyle meydana çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi" ifadeleri kullanıldı. - DUBAİ