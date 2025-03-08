Ağızlıksız gezdirilen pitbull dubaya saldırdı; sahibine 76 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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Ağızlıksız gezdirilen pitbull dubaya saldırdı; sahibine 76 bin lira ceza kesildi

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İstanbul Bebek'te bir kadının dışarıya çıkartıp ağızsızlık gezdirdiği pitbull cinsi köpek kaldırımdaki dubaya saldırdı. Isırdığı dubayı bırakmayan köpeği gezdiren Fatma Ü.'ye 76 bin lira para cezası uygulandı.

08.03.2025 11:29  Güncelleme: 11:36
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Beşiktaş Bebek Cevdetpaşa Caddesi'nde 3 Mart Pazartesi günü Fatma Ü.'nün (35) ağızlıksız şekilde dışarıya çıkardığı pitbull cinsi köpek kaldırımdaki dubaya saldırdı.

Köpeğin ısırdığı dubayı dakikalarca bırakmadığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerin, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra hızla yayılması üzerine çalışma başlatıldı. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, köpeği gezdiren kişinin kimliğini tespit etti.

AYNI SUÇTAN KAYDI BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ

Köpeği ağızlıksız gezdiren Fatma Ü. gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan kadına 'hayvanın tehlikeyi yaratabilecek şekilde serbest bırakılması' maddesinden 76 bin 173 lira idari para cezası uygulandı. Fatma Ü.'nün daha önce de aynı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.

Ağızlıksız gezdirilen pitbull dubaya saldırdı; sahibine 76 bin lira ceza kesildi
Kaynak: DHA

İstanbul, 3-sayfa, Yaşam, Bebek, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ağızlıksız gezdirilen pitbull dubaya saldırdı; sahibine 76 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Gorkemkoc58.:
    Köpeği elinden alın uyutun 179 14 Yanıtla
  • 149700:
    köpeklere el konulmalıydı.. 175 8 Yanıtla
  • @abdyrahym:
    bebekde yaşadigina göre onlarin çerez parasidir kestiginiz ceza)) 120 0 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    derhal köpeğe el konmalı yasak para cezasıyla deliniyor 95 3 Yanıtla
  • Ender Yavaş:
    Cezayıda ödemiyordur kessen ne olacak 87 1 Yanıtla
  • Ahmet Yıldız:
    2.kez tekrarında elinden pitbull alınmalı. 78 2 Yanıtla
  • yusufkaan5:
    Köpeğin suçu yok direkt sahibini uyutun. 75 1 Yanıtla
  • ZEKİ:
    Aynısını birgün sahibinde yapar bu köpek cinsi normal değil 65 2 Yanıtla
  • İsik Hizi:
    Kadın normal olmayabilir köpeği agızliksiz gezdirmemeli 58 0 Yanıtla
  • Akbt Drn:
    Ya duba yerine bir insan olsaydı resmen kilitlemiş bırakmıyorda 51 1 Yanıtla
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