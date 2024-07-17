Düğün Kavgasında Eşini Vuran Sanık Suçlamaları Kabul Etmedi - Son Dakika
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Düğün Kavgasında Eşini Vuran Sanık Suçlamaları Kabul Etmedi

Düğün Kavgasında Eşini Vuran Sanık Suçlamaları Kabul Etmedi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada eşini kazara vurarak ölümüne sebep olduğu iddia edilen sanık, suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, dinlenemeyen müştekilerin zorla mahkemeye getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

17.07.2024 12:49
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iki aile arasında, "Ben senin düğününde çeyrek altın taktım. Sen bana neden altın takmadın?" meselesi sebebiyle çıkan kavgada, eşini kazara vurarak ölümüne sebep olduğu iddia edilen sanık bu duruşmada da suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, dinlenemeyen müştekilerin zorla mahkemeye getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

19 Haziran 2022 yılında Esentepe Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde düğünde karşılaşan iki aile arasında, "Ben senin düğününde çeyrek altın taktım. Sen bana neden altın takmadın?" meselesi sebebiyle kavga çıkmış, 42 yaşındaki Gülten Ş. silahla vurularak yaşamını yitirmiş, Tarık Ö. ve Tayfun D. de yaralanmıştı. Yılmaz Ş. eşini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, oğlu Haydar Ş. ise müştekileri öldürmeye teşebbüs suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Dinlenemeyen müştekilerin zorla mahkemeye getirilmesine karar verildi

Olaya ilişkin açılan davanın 3. celsesi Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Yılmaz Ş., avukatı Nurcan Özlen, tutuksuz sanık Haydar Ş. ve avukatı Gizem Dirbisoğlu katıldı. Suçlamayı kabul etmeyen tutuklu sanık Yılmaz Ş., olayı Tarık Ö'nün gerçekleştirdiğini söyleyerek beraat ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, dinlenmeyen müştekilerin zorla mahkemeye getirilmesine, Yılmaz Ş'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, sanıklar ile müştekiler Tarık Ö. ve Tayfun D'nin uzaktan akraba oldukları, olay tarihinde şüpheli Yılmaz Ş'nin gittiği düğün merasiminde müşteki Tayfun D. ile karşılaştığı, Yılmaz Ş'nin daha öncesindeki düğünlerde taktığı altını Tayfun D'den istemesi sebebiyle taraflar arasında anlaşmazlık yaşandığı belirtildi. Yılmaz Ş'nin düğünden sonra evine döndüğü, bir süre sonra müştekilerin araçları ile şüphelilerin ikametinin yakınlarına geldiklerinin kaydedildiği iddianamede, müştekilerin kendilerine saldırmak amacıyla geldiğini düşünen Yılmaz Ş'nin soruşturma aşamasında ele geçirilemeyen silahını yanına alarak, aracı ile müşteki Tayfun D'nin aracının önünü kestiği ifade edildi.

Başkasına ateş ederken eşini öldürmüş

Araçtan elinde silahıyla inen Yılmaz Ş. ile oğlu Haydar Ş'nin boru, sopa ve bijon anahtarı ile müştekilerin yanına gittiği, taraflar arasında arbede yaşandığı, şüpheli Yılmaz Ş'nin elinde bulunan silahla mağdur Nadir D. ve müştekiler Tayfun D. ile Tarık Ö'yü hedef alarak 2-3 el ateş ettiğinin belirtildiği iddianamede, ateş edilen mermilerden birinin müşteki Tarık Ö'nün kaburgasından girerek omzundan çıktığı, diğer merminin ise müşteki Tayfun D'nin başını sıyırdığı vurgulandı. Arbede sırasında Haydar Ş'nin elinde bulunan bijon anahtarı ve sopa ile saldırmaya devam ettiğinin ifade edildiği iddianamede, Yılmaz Ş'nin silahını tekrar ateşlediği ve silahtan çıkan merminin eşi Gülten'in başına isabet etmesi neticesinde hayatını kaybettiği yer aldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düğün Kavgasında Eşini Vuran Sanık Suçlamaları Kabul Etmedi - Son Dakika

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