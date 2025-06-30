Düğün Konvoyu Trafiği Kapatınca Kargaşa

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iddiaya göre ters yönden ilerleyen düğün konvoyu, yolu diğer araçların geçişine kapattı. Caddeyi kullanmak isteyen bir sürücü ve eşi, duruma tepki gösterince ise konvoydaki bazı şahıslar araca taş ve yumrukla saldırdı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde bulunan bir caddede yaşandı. İddiaya göre bir düğün konvoyu, ters yöne girerek caddeyi trafiğe kapattı. Kutlama yaptıkları sırada ise bir araç sürücüsü ve eşi duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine konvoydaki bazı şahıslar, araca taş ve yumrukla saldırdı. Ön ve arka camları kırılan aracın içindeki vatandaşlar ise korkuyla araçtan çıkarken, konvoydaki diğer vatandaşlar taraflarından sakinleştirmeye çalışıldı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL