Bursa'da gerçekleştirilen görkemli bir düğünde bir vatandaş, dünya evine giren yakınına unutulmaz bir jest yapmak istedi.
Takı töreninde herkes altın ve para takarken, davetliler arasında bir vatandaş, damada cebinden çıkardığı 400 bin lira değerindeki çeki yakasına iliştirdi. Salonda kısa süreli şaşkınlık yaşanırken, davetliler o anlar cep telefonlarıyla görüntüledi.
Düğünde 400 Bin Liralık Jest
