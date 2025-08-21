Düğünde Havaya Ateş Açıldı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bir düğünde havaya rastgele ateş açılması sonucu kurşunların isabet ettiği 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak bir Özel Harekat polisi ile babası gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çaykara ilçesi Taşkıran Mahallesi'nde düzenlenen düğün merasiminde gelin alma sırasında havaya ateş açan 2 kişi, 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Seken kurşunların isabet etmesiyle ağır yaralanan F.H. (43) kaldırıldığı Kaşüstü Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken, B.S.T. (16) ve Z.S. (31) ise Of Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Özel Hareket polisi olduğu öğrenilen Y.E.B. (27) ve babası M.B. (47), olay sonrası jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON