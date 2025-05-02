Davetsiz gittiği iki düğünde gelin ve damada hayatının şokunu yaşattı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Davetsiz gittiği iki düğünde gelin ve damada hayatının şokunu yaşattı

Geniş Video İzle

Adana'da iki farklı düğün salonunda gerçekleşen akılalmaz hırsızlık olayı gelin ve damat başta olmak üzere duyan herkesi şok etti. 48 yaşındaki S.E., davetliymiş gibi girdiği düğünlerde pasta yiyerek, 100 bin TL'lik nakit takıyı çaldı. O anlar ise düğün kameralarına saniye saniye yansıdı.

02.05.2025 09:45  Güncelleme: 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kozan Caddesi'nde yer alan iki farklı düğün salonunda meydana gelen olayda şüpheli S.E., önce L.B. ve İ.S.B. çiftinin düğününe katıldı.

Davetsiz gittiği iki düğünde gelin ve damada hayatının şokunu yaşattı

KAMERA TÜM OLAN BİTENİ KAYDETTİ

Takı töreni sırasında davetlilere "Siz zahmet etmeyin, ben zarfı atarım" diyerek içerisinde para dolu olan zarfı aldı. Ancak takı kutusunun içerisine boş zarf attı. Şüpheli, bu yöntemle yaklaşık 60 bin TL çaldı. Birkaç gün sonra benzer yöntemle A.Ü. ve S.Ü. çiftinin düğününe de giden şüpheli damat ve geline su ikram etti, çevresindekilere samimi tavırlar sergiledi. Şüpheli S.E., daha sonra "Para sayma bahanesiyle" takı kutusundaki paraları alıp saydı. Şüpheli, saydıktan bir süre sonra paraları insanlarının dikkatini çekmeden ceplerine koyup salondan çıktı. Her iki düğünün video çekimlerine de yansıyan görüntülerde, S.E.'nin rahat tavırlarla kutuya yaklaşıp paraları aldığı anlar görüldü.

Davetsiz gittiği iki düğünde gelin ve damada hayatının şokunu yaşattı

"PARALARI GÖRÜNCE DAYANAMADIM"

Düğün sonrası yapılan sayımlarda fark edilen eksiklikler üzerine çiftler polise başvurdu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yüz tanıma sistemiyle şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli, evine yapılan operasyonda yakalandı. Emniyete götürülen şahıs ifadesinde, "Baktım düğün var, içeri girdim, pasta yedim, sonra takı töreninde paraları görünce dayanamadım çaldım. 6 bin TL ve 200 dolar aldım" dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli S.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Davetsiz gittiği iki düğünde gelin ve damada hayatının şokunu yaşattı
Kaynak: İHA

Hırsızlık, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, adana, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Davetsiz gittiği iki düğünde gelin ve damada hayatının şokunu yaşattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Yücel Hakseven:
    Yüzsüze bak pastayı lopur lopur ye pişmiş kelle gibi tek tek herkesle tokalaş, mahalle muhtarı gibi paraları al hele birde sayması o konuya hiç girmiyorum bile, birde yüzsüz gibi selamlaştığı yerde koptum, adamın bir tanesi de kim bu la dercesine bakıyor orada bile istifini bozmuyor, paraları siz verin ben atarım ne demek la, polise de paraları görünce içim gitti dayanamadım dior yuhh ???? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınmak istenen muhtara sıkı sıkı sarıldı: Onu size vermeyeceğim Gözaltına alınmak istenen muhtara sıkı sıkı sarıldı: Onu size vermeyeceğim
CHP’li vekil arbede esnasında polisler tarafından çembere alındı CHP'li vekil arbede esnasında polisler tarafından çembere alındı
Galatasaray’ın Leroy Sane’ye yaptığı ilk teklif ortaya çıktı Galatasaray'ın Leroy Sane'ye yaptığı ilk teklif ortaya çıktı
Kazada gözü yerinden çıkıp yola fırlayan motosikletli hayatını kaybetti Kazada gözü yerinden çıkıp yola fırlayan motosikletli hayatını kaybetti
Çantasından makas çıkan göstericinin cevabı polisi bile şaşırttı: Burun kıllarımı alıyorum Çantasından makas çıkan göstericinin cevabı polisi bile şaşırttı: Burun kıllarımı alıyorum
Kendisine teklif edilen maaş avukatı isyan ettirdi: Dalga geçiyorsunuz herhalde Kendisine teklif edilen maaş avukatı isyan ettirdi: Dalga geçiyorsunuz herhalde
Markette tane ile satılan eriğin fiyatını görenler gözlerine inanamadı Markette tane ile satılan eriğin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
Kütahya Simav’da 4.2 büyüklüğünde deprem Kütahya Simav'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Yenidoğan çetesi davasında tahliye kararlarına itiraz Yenidoğan çetesi davasında tahliye kararlarına itiraz
Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı
Ünlü dönerci iflasın eşiğinde 3 ay süre verildi Ünlü dönerci iflasın eşiğinde! 3 ay süre verildi

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 11:02:03. #7.13#
SON DAKİKA: Davetsiz gittiği iki düğünde gelin ve damada hayatının şokunu yaşattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.