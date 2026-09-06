Düğünden sonra 5 milyonluk altınlarla kaybolan Özbek gelin gözaltında

Muğla'nın Milas ilçesi Çomakdağ Kızılağaç Mahallesi'nde üç gün üç gece süren geleneksel düğünün ardından yaklaşık 5 milyon lira değerindeki altın ve ziynet eşyalarıyla birlikte kaybolon Özbekistan uyruklu gelin herkesi şaşırttı. Düğünden bir ay önce oldukça mutlu bir şekilde basın aracılığı ile Özbek gelin adayı, Damat Mustafa Ateşoğlu ve baba Mehmet Ateşoğlu'nun olacaklardan habersiz herkesi düğüne davet eden görüntüleri ortaya çıktı.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çomakdağ'da Özbek gelinlerine 3 gün 3 gece düğün yapan aile, hayatının şokunu yaşadı. Özbek asıllı 28 yaşındaki Mamura Burkhanova yağlı güreşli görkemli düğün sonrası 5 milyon TL'lik altınları da alıp kaçtı. Düğün için özel pehlivan güreşi bile düzenleyen Ateşoğlu ailesi yaşadıkları şok üzerine takılarla kaçan gelinden şikayetçi oldu.

Olaydan sonra gelin polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli, ilk ifadesinde takıları kendisinin almadığını öne sürerken, gözaltına alındığı evde yapılan aramada kayıp ziynet eşyalarına rastlanmadığı öğrenildi.

Milas'ın Yörük kültürünün en canlı şekilde yaşatıldığı Çomakdağ Kızılağaç Mahallesi'nde gerçekleştirilen düğünün ardından ortaya çıkan kayıp gelin ve takıların çalındığı iddiası ülke gündemine oturdu. Milaslı Mustafa Ateşoğlu ile Özbekistan uyruklu gelin 28 yaşındaki Mamura Burkhanova, üç gün üç gece süren düğünle evlendi. Düğünün hemen ardından gelinin evden ayrıldığı, düğünde takılan altın ve ziynet eşyalarının da bulunamadığı öne sürülmüştü. Ailenin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında çalışma yürüten Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayıp olduğu bildirilen Özbekistan uyruklu gelini tespit ederek gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken düğünden 2 gün önce ilçedeki basınla bir araya gelen Ateşoğlu ailesinin olacaklardan habersiz törenle pasta kesip herkesi düğüne bu görüntülerle davet etmişt.

Müstakbel kocası ile yan yana pozlar veren gelin adayı Özbek asıllı 28 yaşındaki Mamura Burkhanova'nın yer aldığı törende düğüne herkes davet edilmişti. Özbek gelin Burkhanva'nın düğün daveti kayıtlara bu şekilde geçmişti.