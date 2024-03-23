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Dükkana girerek başına silah dayayan şahıs 48 bin TL'lik zarar verdi: 7 saattir polise direniyor

ELAZIĞ - Elazığ'da dur ihtarına uymayan ve polis aracına çarpan şahıs, sanayi sitesinde bir dükkana girerek başına silah dayadı. Girdiği oto tamirhanede 48 bin liralık zarara neden olan ve 7 saattir direnen şahsın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Olay, merkeze bağlı Salıbaba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asayiş kontrolü yapan polis ekipleri, 23 AJ 670 plakalı otomobile dur ihtarı yaptı. İhtara uymayan kimliği belirsiz şahıs aracıyla kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin kovaladığı otomobil, sanayi sitesinde bir polis otosuna çarparak durabildi. Kazanın ardından belinden çıkardığı silahı başına dayayan şüpheli, sanayi sitesindeki bir iş yerine girerek kendini kilitledi. Ekiplerin ihbarı üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat ve Yunus ekipleri ile ambulans sevk edildi. Polis ekipleri, olay yeri şerit geçerek çevre güvenliği aldı. Ancak, şüpheli daha sonra olay yerindeki bir oto tamirhanesine sığınarak radyatörlerle barikat kurdu. İkna çalışmaları halen devam ederken, şahsın bu eylemi sırasında 2 radyatörü parçalayarak 48 bin liralık zarara neden olduğu belirlendi. Son olarak tüp ile saç çatıyı delerek başka bir iş yerine geçtiği belirlenen şahsın yakalanması için polis ekipleri titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.

İş yeri sahibi Lütfü Küçükyurt, "Eski ve yeni radyatörleri parçalamış. Polisler girmesin diye radyatörlerden barikat kurmuş. Radyatörlerin tanesi 24 bin lira, iki tane radyatör gitti. Tahminimce tüpü kullanarak, çatıyı parçalamış ve buradan kaçmış" dedi.