'Duman ve Limon' uyuşturucu kaçakçılarının korkulu rüyası oldu

Teknolojik cihazların bulamadığını burunları ile buluyorlar

Gizlenmiş uyuşturucu maddeleri kokusundan tanıyarak ortaya çıkartan ikili uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmıyor

TRABZON - Trabzon İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan 'keskin burunlu' Duman ve Limon isimli narkotik köpekler uyuşturucu satıcılarının kabusu haline geldi.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığında görev yapan Duman ve Limon isimli narkotik arama köpekleri suçlulara göz açtırmıyor. Şehrin 18 ilçesinde yapılan operasyonlarda başarılı çalışmaları ile jandarmanın adeta eli-ayağı olan süper ikili uyuşturucu satıcılarının korkulu rüyası olmayı sürdürüyor. Her gün kendileri için hazırlanan özel parkurda eğitmenleri eşliğinde görev anında karşılaşılacak ve ortaya çıkacak her türlüğü zorluğu aşmak, görevi başarıyla tamamlamak için hazırlanan Duman ile Limon, jandarmanın 'can dostlarımız' dedikleri destekçisi oldu. Operasyonların büyük bölümünde yer alarak, insanın gözle göremediği, kokusunu alamadığı yerlerde uyuşturucuları bulan narkotik dedektör köpekleri katıldıkları uyuşturucu operasyonlarında büyük başarılara imza atıyor. Gizlenmiş uyuşturucu maddeleri kokusundan tanıyarak ortaya çıkartan ikili, uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmıyor.

Duman isimli narkotik tespit köpeğinin sorumlusu Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Uzun, köpeklerin bir gününü ve operasyonlara hazırlanma sürecini anlattı. İHA muhabirine açıklamalarda bulunun Uzun, narkotik köpeklerinin eğitimleri ile ilgili bilgiler verdi. Yavru eğitiminin bir yıl sürdüğünü kaydeden Uzun, "Bu eğitimi başarıyla tamamlayan köpekler branşlara ayrılarak yaklaşık 5 aylık bir süre boyuncu yavru eğitimi, koku ve itaat eğitimlerini tamamlanmasına, zorlu bir eğitim ve testlerden geçmelerine müteakip başarılı olanlar İl Jandarma Komutanlıklarına tayin edilirler" şeklinde konuştu.

"Özel olarak tasarlanmış kondisyon parkurundan geçişi yaptırılmaktadır"

Köpeklerin her gün özel olarak tasarlanan kondisyon parkurunda geçiş yaptırıldığını belirterek, "Birliklerde köpekler mesai başlangıcında kondisyonu üst seviyede tutmak için planlanan eğitim programı doğrultusunda özel olarak tasarlanmış kondisyon parkurundan geçişi yaptırılmaktadır. Branş özelliği ile ilgili eğitimleri tekrarlayarak sürekli göreve hazır bulunmasını sağlıyoruz. Görev olduğu takdirde hazırlıklarımızı yaparak görev bölgesine intikal ediyoruz" dedi.

Narkotik köpeklerinin operasyona hazırlanma sürecini anlatan Uzun, "Köpeğin branşına göre farklılık göstermekle birlikte başlıca koku tanıtımı, çelişki eğitimi, araç araması, ev araması, silah ve mühimmat araması gibi eğitimler uygulamalı olarak verilmektedir" diye konuştu.

"Hassas burunlar teknolojik cihazın yapamadığını başarmaktadırlar"

Köpeklerin operasyonlarda bulguya rastlandığında verdiği tepkiyi anlatan Uzun, "Köpeklerin burunlarındaki koku alma hücre sayıları insanlara oranla en az kırk kat fazla olduğundan dolayı hassas burunları sayesinde başka bir teknolojik cihazın yapamadığını başarmaktadırlar. Uyuşturucu madde arama köpekleri, kokusunu aldıkları uyuşturucu maddelerin yerlerini pati vurmak suretiyle eğitmenlerine gösterirler" şeklinde konuştu.

Narkotik madde arama köpeklerinin görev süresi ile ilgili bilgiler veren Uzun, "Görev köpekleri, belirli aralıklarla sağlık durumları ve görev özellikleri bakımından denetlemeye tabi tutulmaktadırlar. Denetleme sonucundan görev yapamayacağını tespit edilen görev köpekleri, hizmet dışı kategorisine alınmakta ve birliği tarafından beslenme, bakım ve sağlık işlemlerine devam edilmektedir" ifadelerini kullandı.