Dünürünü Öldüren Şüpheli Edirne'de Yakalandı - Son Dakika
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Dünürünü Öldüren Şüpheli Edirne'de Yakalandı

Dünürünü Öldüren Şüpheli Edirne\'de Yakalandı

Adana'da dünürünü öldüren Nazmi Çelik, yurt dışına kaçarken Edirne'de yakalandı.

05.11.2024 10:09
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Adana'da sokak ortasında tartıştığı dünürünü öldüren şüpheli göçmen kaçakçılarıyla yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Edirne'de yakalandı.

Olay, 12 Ekim günü Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Nazmi Çelik (51), boşanma aşamasında olan kızının kayınbabası Abdulkadir Tozkoparan'a (47) silahlı saldırı düzenlendi. Çelik, saldırıda dünürü Tozkoparan'ı başından vurup kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Tozkoparan'ın olay yerinden öldüğünü belirledi. Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinin ardından Tozkoparan defin edildi.

"Yurt dışına kaçarken yakalandı"

Nazmi Çelik, Adana'dan Edirne'ye kaçtı. Burada göçmen kaçakçılarıyla anlaşan Çelik, yurt dışına kaçma hazırlığındaydı. Anlaştığı göçmen kaçakçılarıyla balkanlara kaçacak olan Çelik, Jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dünürünü Öldüren Şüpheli Edirne'de Yakalandı - Son Dakika

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