Dünya turuna çıkan jet Bayburt'ta düştü - Son Dakika
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Dünya turuna çıkan jet Bayburt'ta düştü

Dünya turuna çıkan jet Bayburt\'ta düştü
02.07.2025 21:03
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Sivrihisar'dan kalkan özel jet, Bayburt'ta düştü; pilot ve eşi ağır yaralı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden havalanarak dünya turuna çıkan mühendis pilot Mehmet Demirci'nin kullandığı belirtilen özel jet, Bayburt'ta düştü. 3 kişinin bulunduğu jette pilot ve eşinin ağır yaralandığı öğrenilirken, pilotun havalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı.

Mühendis ve amatör pilot Mehmet Demirci, Mooney Bravo marka M20-J tipi özel jetiyle gerçekleştireceği dünya turu çerçevesinde Sivrihisar'dan havalandı. Demirci'nin kullandığı ve içerisinde eşi ile birlikte 1 kişinin daha bulunduğu belirtilen jet, Bayburt'ta Ballıkaya mevkiinde dere yatağına düştü. Bayburt ve Erzurum'dan AFAD başta olmak üzere çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi bölgeye yönlendirildi. Kazada pilot Mehmet Demirci ile eşi ağır yaralandığı aktarılırken, uçağın düşüş nedenine dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Öte yandan, pilot Demirci'nin havalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dünya turuna çıkan jet Bayburt'ta düştü - Son Dakika

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