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'Dur' tabelasına uymayan araç minibüsle çarpıştı: 3 yaralı

Facianın eşiğinden dönülen kaza güvenlik kamerasında

ANTALYA - Antalya'da sokak kesişiminde bulunan 'Dur' tabelasına uymayan araç servis minibüsü ile çarpıştı. Araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkartılırken, kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Şelale Mahallesi 7447 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak kesişiminde bulunan 'Dur' tabelasına uymayan Ali K. idaresinde ki 07 ADC 33 plakalı otomobil, seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 BPF 449 plakalı tur minibüsü ile çarpıştı. Minibüsün önüne aldığı araç yok kenarında bulunan elektrik direği ile minibüs arasında sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada 3 kişi hafif yaralandı

Araç içerisinde sıkışan Ali K. ve yolcu olarak bulunan bir kişi olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan 3 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin 'Dur' tabelasına rağmen yoluna devam ettiği, sokak kesişiminde minibüs ile çarpışması ve elektrik direği ile minibüs arasında sıkıştığı görüldü.