Dursunbey\'de dev kaya yola düştü

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde dev kaya parçası topraktan ayrılarak yaya kaldırımı üzerine düştü. Yol yek taraflı olarak trafiğe kapatıldı ve sürücüler uyarıldı.

Dursunbey ilçe merkezi Balıkesir Caddesi üzerinde bulunan boş arsadaki dev kaya parçası yoğun yağışlar sonrası kaldırım üzerine devrildi.

Öğle saatlerinde meydana gelen olayda yamaçtan kopan dev kaya parçası kadırım üzerine düştü. Düşme öncesi kaldırımdan bir çok vatandaşın geçtiği de öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve Dursunbey Belediyesi ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemlerinin alındığı yolda, temizlik çalışmaları nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı. Yetkililer, etkili olan yağışlar nedeniyle sürücüleri ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - BALIKESİR