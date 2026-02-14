Dursunbey\'de Kaldırıma Dev Kaya Düştü

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde dev kaya parçası kaldırım üzerine düştü, o anlar güvenlik kamerasına yakalandı.
Dursunbey ilçe merkezi Balıkesir Caddesi üzerinde bulunan boş arsadaki dev kaya parçası yoğun yağışlar sonrası kaldırım üzerine düştü. Kayanın devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansırken, olay anında bölgede kimsenin bulunmaması faciayı önledi. - BALIKESİR
