Dursunbey'de fırtına ağaçları ve çatıları uçurdu

08.01.2026 14:27  Güncelleme: 14:28
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde öğle saatlerinde çıkan şiddetli fırtına, ağaçları ve evlerin çatılarının uçmasına neden oldu. Fırtına sonrası meydana gelen hasar için belediye ekipleri bölgedeki temizleme çalışmalarına başladı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde öğle saatlerinde aniden çıkan fırtına ilçe genelinde ağaçları ve çatıları uçurdu. Fırtına sonrası devrilen ağaç ve çatılardan otomobillerin üstüne düşen profiller hasar oluşturdu.

Dursunbey ilçesinde öğle saatlerinde çıkan fırtına evlerin çatılarını ve ağaçları kırarak zarar verdi. Evin çatısı yoldan geçen otomobilin ön camından içeri girdi. Fırtına sonrası Belediye ekipleri sokak ve caddelerden kırılan ağaç ve uçan çatıları temizleyerek, güvenli geçişi sağladı. Dursunbey Belediyesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. "İlçemizde öğle saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına sonrası meydana gelen olumsuzluklar, Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Zabıta ve diğer birimlerimizin koordineli çalışması ile giderilmektedir. Hava şartları sebebi ile tüm hemşehrilerimizi daha dikkatli olmaya davet ediyor, özellikle çatı ve açık alanlarda zaman geçirilmemesini öneriyoruz" açıklaması yapıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
