Duyarlı Sürücü Tehlikeyi Önledi

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde park halindeyken yokuşta geri kaymaya başlayan otomobil, başka araçlara çarpmasına ramak kala duyarlı bir sürücünün müdahalesiyle durduruldu. Kendi aracından inerek koşan sürücü, kapıları açamayınca kaputa tutunarak otomobili durdurdu. O anlar saniye saniye araç kamerasına yansıdı.

Olay, Başakşehir ilçesi Başak Mahallesi Süleyman Çelebi Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen nedenle yokuş aşağı geri kaymaya başladı. Bu sırada caddede seyir halinde bulunan bir otomobil sürücüsü, kontrolsüz şekilde geri kayan aracı fark edince aracını yol ortasında durdurarak, hızla otomobilden indi. Koşarak kayan otomobilin yanına ulaşan sürücü, önce aracın kapılarını açarak kontrol altına almaya çalıştı. Kapıları açamayan sürücü, bunun üzerine ön çamurluk ve kaput kısmına tutunarak otomobili park halindeki başka bir araca çarpmadan durdurmayı başardı. Çevrede bulunan iki vatandaş da durumu fark ederek, koşup sürücüye yardım etti. Yaşananlar ise sürücünün aracında bulunan araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün otomobilinden inerek kayan araca doğru koştuğu, kapıları açmaya çalıştığı, başarılı olamayınca kaput kısmına tutunarak aracı durdurduğu ve çevredeki iki kişinin de yardıma geldiği anlar yer aldı. Görüntülerde araçta bulunan vatandaşların ise "Araba gidiyor", "Arabana dikkat et", "İnanmıyorum" şeklinde tepki verdiği duyuldu.

Duyarlı sürücünün müdahalesi sayesinde muhtemel bir kazanın önüne geçildi.