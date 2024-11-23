Duyarlı Vatandaş ATM\'de Unutulan Parayı Teslim Etti

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ATM'de unutulan parayı polise teslim etti

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde ATM'de unutulan parayı bulan vatandaş, parayı polise teslim etti. ATM'de unuttuğu parasını polise ulaşarak teslim alan vatandaş ise, polise ve parayı bulan kişiye teşekkür etti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi İnegöl Devlet Hastanesi girişinde bulunan ATM'lerde meydana geldi. Ersin Zengin (38), para çekmek için ATM'ye yöneldi. ATM'de para haznesinde bir miktar parayı gören Zengin, parayı alıp kendi parasını da çektikten sonra İnegöl Devlet Hastanesinde görevli hastane polisinin yanına gitti. Duyarlı vatandaş, ATM yakınında bulunan taksi durağındaki kişinin yönlendirmesi üzerine 5 bin TL'yi sahibi bulunması için polise teslim etti.

Olayı anlatan Ersin Zengin, "Şimdi ben ATM'ye para çekmeye geldim. Tam kartı sokacağım sırada ATM para verdi. Sağıma baktım, soluma baktım. Yanımdaki şahıslara dedim, bilmiyoruz dedi. Ben de parayı aldım, saydım 5 bin lira. Sonra kendi işlemimi yaptım, oradan taksiciye gittim. Taksici dedi ki, 'hastane polisine git teslim et'. Ben de hastane polisine geldim ve burada teslim ettim. Ben teslim ederim, Allah'tan korkarım. İhtiyacı olan birisidir, çok muhtaçtır. Ben insanlık görevimi yaptım" dedi.

Taksiciye sordu

Başka bir ATM'ye giderek hesabından 5 bin liranın çekildiğini fark eden Mustafa Aslan, yeniden ilk işlem yaptığı ATM'ye gittiğinde parasının olmadığını fark etti. ATM yanındaki taksiciye soran Aslan, para bulan birinin hastanedeki polise yönlendirildiğini öğrendi. Hastaneye gelen Aslan, inceleme sonucunda parasına kavuştu. Parasına kavuşan Mustafa Aslan (40), parayı bulan Zengin ve polise teşekkür ederek, "Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Böyle iyi insanlar eksilmesin" dedi.