Düzce Akçakoca\'da kahverengi kokarca mücadelesi başladı, muhtarlara ilaç dağıtıldı

DÜZCE (İHA) – Fındık üreticilerinin korkulu rüyası haline gelen kahverengi kokarca zararlısına karşı Akçakoca'da geniş kapsamlı mücadele için düğmeye basıldı. Akçakoca Kaymakamlığı önünde düzenlenen programda muhtarlara ilaç dağıtılarak ortak mücadele için ilk adım atıldı.

Akçakoca'da fındık başta olmak üzere tarımsal ürünlere büyük zarar veren kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele kapsamında önemli bir organizasyon gerçekleştirildi.

Akçakoca Kaymakamlığı önünde düzenlenen programda, kahverengi kokarcanın tarımsal üretime verdiği zararlar ve zararlıyla mücadelede izlenecek yöntemler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, program kapsamında kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele konusunda bir sunum gerçekleştirdi. Yapılan bilgilendirmenin ardından mahalle ve köy muhtarlarına, kokarcayla mücadelede kullanılmak üzere ilaç dağıtımı gerçekleştirildi.

Muhtarlar da mücadeleye dahil edildi

Özellikle fındık üreticilerinin ciddi verim ve kalite kayıpları yaşamasına neden olan kahverengi kokarcaya karşı yürütülecek çalışmalarda muhtarların da aktif rol alması hedefleniyor. Dağıtılan ilaçlarla birlikte mahalle ve köylerde koordineli bir mücadele yürütülmesi amaçlanıyor.

Akçakoca ekonomisinin can damarlarından biri olan fındık üretimini tehdit eden kahverengi kokarcaya karşı başlatılan ortak mücadele, üreticiler açısından büyük önem taşıyor.

Kaymakamlık önünde gerçekleştirilen programla birlikte zararlıya karşı mücadelenin yalnızca bireysel çabalarla değil, kurumlar, muhtarlar ve üreticilerin iş birliğiyle yürütülmesi yönünde önemli bir adım atılmış oldu.

Akçakoca'da kahverengi kokarcaya karşı ortak mücadelenin startı resmen verildi.