Düzce Belediyesi Yılın İlk 6 Ayında 25 İşyerini Mühürledi - Son Dakika
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Düzce Belediyesi Yılın İlk 6 Ayında 25 İşyerini Mühürledi

Düzce Belediyesi Yılın İlk 6 Ayında 25 İşyerini Mühürledi

Düzce Belediyesi, yılın ilk 6 ayında gerçekleştirdiği denetimlerde 25 işyerini mühürledi ve 62 işyerinin ruhsatını iptal etti. Ayrıca dilenci ve seyyarla mücadelede de çalışmalarını sürdüren belediye, trafik düzenlemeleri ve diğer hizmetlerle şehir içi trafiğin sorunsuz işlemesini sağladı.

25.07.2024 17:13  Güncelleme: 17:15
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DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi yılın ilk 6 ayında yaptığı denetimlerde 25 işyeri mühürlendi, 62 işyerinin ruhsatı iptal etti.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, mücavir alan içerisinde hizmet verdiği tüm bölgelerde sosyal hayatın sağlıklı şekilde sürdürülebilirliğine yönelik çalışmalarına aralıksız devam etti. Bu kapsamda, 2024 yılının ilk 6 aylık döneminde gelen istek, şikayet ve taleplerin hızlı şekilde işleme konulmasını ve çözüme kavuşturulmasını sağladı. Bu süreçte sıhhi, gayri sıhhi müessese ve umuma açık işyeri olmak üzere toplam 289 işyerine ruhsat denetimi gerçekleştiren ekipler, şartları yerine getirmeyen 25 işyerinin mühürlenmesini, 62 işyerinin ise ruhsatının iptalini sağladı.

Dilenci ve seyyarla mücadeleye devam

Vatandaşların duygularını sömürme yoluyla gelir elde eden dilenciler, rahatsız etme ve işgal gibi şikayet konularını da rutin şekilde sürdüren müdürlüğe bağlı seyyar ve dilenci ekibi ise söz konusu dönemde 63 şahsa idari yaptırım uygulanmasını sağlarken, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli şekilde 12 uygulama düzenlenmesini de ön ayak oldu.

Trafik ekipleri her yerde

Müdürlüğe bağlı trafik ekibi ise ulaşım hizmetleri noktasında ilk 6 ay içerisinde kendilerine ulaşan 200 talep ve isteğinde değerlendirilmesinde başı çekerken, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ile koordineli şekilde yapılan şehir içi yaya kaldırımlarını işgal edenlere karşı 12, servis araçlarına yönelik 4 denetim de cezai işlem uygulaması gerçekleştirdi.

Şehir içi trafiğin sorunsuz şekilde işlerliğinin sürdürülebilmesi noktasında da Fen İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ve Emlak İstimlak Müdürlüğü birimleri ile istişare halinde 200 çalışmaya eşlik edilirken, muhtelif cadde ve sokaklara 4 adet park yasağı tabelası taktırıldı, 30 adette yaya geçidi çizgisi yaptırılması sağlandı.

Ekipler, mücavir alan içerisinde faaliyet gösteren pazaryerlerinde güncel kayıt listesi oluşturarak kayıt dışı esnafların kayıt altına alınmasını sağlayarak 270 adet ölçü ve tartı kalibrasyon denetimi ile şikayetlerin de değerlendirmelerini azami dikkatle yerine getirdi. Pazaryerlerine yönelik yoğun denetim gerçekleştiren müdürlük ekipleri, yönetmeliklere aykırı hareket eden 13 esnafın ise pazar tezgahlarının iptalini sağladı.

Müdürlüğe bağlı şekilde çalışmalarını sürdüren 153 Beyaz Masa servisi 6 aylık süreçte il içi ve il dışı yönlendirmeler dahil olmak üzere toplam 56 bin 94 çağrı alırken, 15 bin 789 çağrıya geri dönüş yapılmasını, 4 bin 890 talebin sisteme girilmesini, sosyal medyadan gelen bin 249, whatsapp ihbar hattı üzerinden gelen 2 bin 67 talebinde gerekli birim müdürlüklerine ulaştırılarak çözüme kavuşturulmasına destek verdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce Belediyesi Yılın İlk 6 Ayında 25 İşyerini Mühürledi - Son Dakika

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