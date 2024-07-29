Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Haksız Kazanç Elde Eden Kişilere Göz Açtırmıyor - Son Dakika
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Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Haksız Kazanç Elde Eden Kişilere Göz Açtırmıyor

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Haksız Kazanç Elde Eden Kişilere Göz Açtırmıyor

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde haksız kazanç elde eden bir kişiyi tespit etti. Şahsın usulsüz belgeler ile makbuzsuz bağış topladığı belirlendi.

29.07.2024 15:59  Güncelleme: 16:02
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Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde haksız kazanç elde eden kişilere göz açtırmıyor. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde denetim yapan ekipler, Anıtpark çevresinde bir şahsın usulsüz belgeler ile makbuzsuz bağış topladığını tespit etti.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezi ve çevresinde yürüttükleri rutin denetim çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde bulunan ekipler Antıpark mevkiinde vatandaşlardan para alan bir şahsı tespit etti. Şahsı bir süre takip eden Zabıta memurları daha sonra kendisinden belgelerini istedi. Ankara'dan Düzce'ye geldiği tespit edilen, usulsüz belgeler ve makbuzsuz şekilde Engelliler için bağış talebinde bulunduğu belirlenen şahıs Zabıta Karakolu'na götürüldü. Burada Kabahatler Kanunu'na aykırı davranışı nedeniyle hakkında işlem yapılarak idari para cezası kesilen şahsın üzerinden çıkan 180 Türk Lirası paraya da kamuya aktarılmak üzere el konuldu.

Zabıta ekipleri denetimleri sırasında karşılaştıkları olayı örnek göstererek vatandaşlardan bağış ve yardım girişimlerini ilgili kurum temsilcilerinden alacakları güncel tarihli makbuz karşılığı yapmalarını istedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Haksız Kazanç Elde Eden Kişilere Göz Açtırmıyor - Son Dakika

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