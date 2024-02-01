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Düzce'de 2. Dönem için Asayiş ve Trafik Tedbirleri Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Düzce'de 2. Dönem için Asayiş ve Trafik Tedbirleri Toplantısı Yapıldı

Düzce\'de 2. Dönem için Asayiş ve Trafik Tedbirleri Toplantısı Yapıldı

Düzce'de 5 Şubat 2024 pazartesi günü başlayacak olan 2. Dönem için asayiş ve trafik tedbirleri toplantısı düzenlendi. Toplantıda emniyet ve asayişin sağlanması, trafik güvenliğinin arttırılması ve ilave tedbirlerin planlanması üzerinde duruldu.

01.02.2024 15:42  Güncelleme: 15:48
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DÜZCE(İHA) – Tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de 5 Şubat 2024 pazartesi günü başlayacak olan 2. Dönem için asayiş ve trafik tedbirleri toplantısı yapıldı.

Düzce'de 5 Şubat 2024 pazartesi günü 73 bin 84 öğrenci ve 5 bin 115 öğretmen ikinci dönem eğitim öğretime başlayacak. Eğitim öğretim dönemi öncesinde Konuralp Bey toplantı salonunda Vali Selçuk Aslan başkanlığında ilgili kurum müdürlerinin de katılımıyla asayiş ve trafik tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda özellikle emniyet ve asayişin temin ve muhafaza edilmesi, trafik güvenliğinin arttırılmasına ilişkin çalışmaların gerçekleştirilmesi, alınması gereken ilave tedbirlerin planlanması ve denetimlerin etkin bir şekilde yapılmasının gerekliliği üzerinde duruldu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Düzce'de 2. Dönem için Asayiş ve Trafik Tedbirleri Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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