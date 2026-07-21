Düzce İtfaiyesi 3 ayda 300 anız yangınına müdahale etti - Son Dakika
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Düzce İtfaiyesi 3 ayda 300 anız yangınına müdahale etti

Düzce İtfaiyesi 3 ayda 300 anız yangınına müdahale etti
21.07.2026 12:18  Güncelleme: 12:19
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Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, son 3 ayda 300 anız yangınına müdahale etti. Yaz sıcakları ve fındık sezonu öncesi bahçe temizlikleri nedeniyle çıkan yangınlar doğal yaşamı ve tarım arazilerini tehdit ediyor. İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman vatandaşları anız yakmamaları konusunda uyardı.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, son 3 ayda 300 anız yangınına müdahale etti. Yaz aylarında artan hava sıcaklıkları ve fındık sezonu öncesi yapılan bahçe temizlikleri nedeniyle meydana gelen yangınlar hem doğal yaşamı hem de tarım arazilerini tehdit ediyor.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman, anız yangınlarının büyük bölümünün bahçe ve tarla temizliği sırasında yakılan ot ve çalılardan kaynaklandığını belirterek, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Son üç ayda müdahale edilen yangın sayısının oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken Kahraman, "Yaklaşık 300 civarında anız yangınına müdahale ettik. Bu rakam gerçekten yüksek bir rakam. Anız yangınlarından birkaç tanesi de ciddi boyuttaydı. Ciddi müdahale ile söndürebildik. Bildiğiniz üzere hava sıcaklıkları mevsim normalleri ve üzerinde seyrediyor. Bu da riski artırıyor" dedi.

Fındık sezonunun yaklaşmasıyla birlikte bahçe temizliği yapan vatandaşların topladıkları ot ve çalıları yakmaya devam ettiğini ifade eden Kahraman, "Anız sadece çöpü yakmak değil, aynı zamanda topraktaki yaşayan canlı mikroorganizmayı ve faydalı böcek türlerini de yok etmekte. Vatandaşlarımızın anız yakmak yerine mücavir alanlarda belediyemiz temizlik işleri müdürlüğüne, mücavir alan dışında da Özel İdare vasıtasıyla çöplerini aldırabilirler" ifadelerinde bulundu.

İtfaiye Müdürü Kahraman, vatandaşlara yaptığı çağrıda, "Hem doğamızı hem de toprağımızı koruyalım. Çevreye zarar vermeyelim. Anız yakmayalım" uyarısında bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Düzce İtfaiyesi 3 ayda 300 anız yangınına müdahale etti - Son Dakika

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