Evde baygın bulunan 5. sınıf öğrencisi Muhammed Ali hayatını kaybetti

Düzce'nin Bahçeşehir Bölgesi Çamlıevler Mahallesi'nde dün yürek yakan bir olay yaşandı. Alınan bilgilere göre; ailesi tarafından evde baygın olarak bulunan Muhammed Ali Günaydın, hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından çocuğu Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen çocuk kurtarılmadı. Ölüm olayı ile ilgili savcılık soruşturma başlattı.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAZİYE MESAJI

Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü hayatını kaybeden öğrenci için taziye mesajı yayınladı. Mesajında "Eğitim camiamızın başı sağ olsun. Fen ve Teknoloji Hafız İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencimiz Muhammed Ali Günaydın'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhum öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun" denildi.