Düzce\'de 7 düzensiz göçmen yakalandı

Düzce'de Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçle mücadele kapsamındaki çalışmalar sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan denetim ve uygulamalarda, yasa dışı yollardan yurda giriş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 7 kişi tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenler, işlemleri sonrası sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı.