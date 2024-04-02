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Düzce'de ahır ve samanlık yangını: 3 hayvan telef oldu

DÜZCE - Düzce'de bir ahır ve samanlıkta çıkan yangında 3 hayvan telef oldu.

Yangın, İhsaniye köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.A.'ya ait evin yanında bulunan 2 katlı ahır ve samanlıkta bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Bir anda alev topuna dönen yapıdaki yangını söndürmek için bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler alev topuna dönen ahır ve samanlıktaki yangın söndürerek kontrol altına aldı. Yapılan inceleme de 3 hayvanın telef olduğu belirlenirken, yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.