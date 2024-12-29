Düzce'de Araç Dereye Uçtu: 3 Yaralı

Yayladan dönen araç dereye uçtu: 3 yaralı
DÜZCE - Düzce'de yayladan dönen arazi aracı dereye uçtu, kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza Düzce Merkeze bağlı Samandere Uğurlu köy yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere yayladan dönen arazi aracı kaygan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Uğur Deresine uçtu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki vatandaşların yardımı ile bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kazada araçta bulunan S.D. ve S.U. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile inceleme başlatıldı.
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