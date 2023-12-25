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Düzce'de araçta uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Düzce'de araçta uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Düzce'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, şampuan kutusu içinde uyuşturucu ve 2 adet ruhsatsız tabanca bulundu. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce\'de araçta uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi
25.12.2023 - 20:31,  Güncelleme: 20:34
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Şampuan kutusunun içinden uyuşturucu çıktı

-3 şüpheli şahsın üzerinden 2 silah ve uyuşturucu çıktı

DÜZCE - Düzce'de Jandarma ekipleri tarafından Anadolu Otoyolu üzerinde durdurulan araçta ki şahıslara Narkotik Köpeği Tango'nun tepki vermesi üzerine şüpheli 3 şahıs üzerinde ve çantalarında yapılan aramada şampuan kutusu içinden uyuşturucu ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Jandarma ekipleri Ankara istikametine Anadolu otoyolu üzerinde uygulama yaptı. Jandarma KOM Şubesi ekipleri uyuşturucu madde arama köpek unsuru ile birlikte yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında Tango isimli köpeğinin tepki vermesi üzerine şüpheli 3 şahıs üzerinde ve çantalarında arama yapıldı. Yapılan aramada 1 adet kurusıkıdan bozma 7.65 milimetre çapında tabanca, 1 adet ruhsatsız 6.35 milimetre çapında tabanca ile bu tabancalara ait 8 adet fişek, 2 adet şarjör ile şampuan kutusu içinde 22 gram Kubar Esrar maddesi ele geçirildi.

3 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli işlemler başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Jandarma, Narkotik, Düzce, Güvenlik, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de araçta uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika


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