Düzce\'de Bahçede Görülen Yılan İtfaiye Ekiplerince Yakalandı

Düzce'de sıcak havaların etkisi ile sürekli görülen yılanlar bu sefer bir evin bahçesinde görüldü. Vatandaşların korkarak yaklaşamadığı yılanı itfaiye ekipleri yakaladı.

Olay sallar mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre evin arka kısmında yaklaşık 2 metre uzunluğunda ki yılanı gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler evin arka kısmında bulunan yılanı yakalama çalışması yaptı. Yaklaşık 10 dakikalık çalışmanın ardından yılan ekiplerce yakalandı. Yakalanan yılan itfaiye ekiplerince daha sonra doğal yaşam alanına koyuldu. - DÜZCE