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Düzce'de bisikletli ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Düzce'de bisikletli ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Düzce kent merkezinde Eski Bolu Caddesi üzerinde şerit değiştiren bir bisikletli ile motosiklet çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü savrulurken 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzce\'de bisikletli ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
02.01.2024 - 12:05,
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DÜZCE(İHA) – Düzce kent merkezi Eski Bolu Caddesi üzerinde şerit değiştiren bisikletli ile motosiklet çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü savrulurken 2 kişi yaralandı. Kaza anı işe bir işyerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Kaza Nusrettin Mahallesi Eski Bolu Caddesinde saat 10;45 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre eski Bolu Caddesinde kent merkezi istikametine gitmekte olan Ahmet Ç.(76) idaresindeki 81 BJ 305 plakalı motosiklet aynı istikamete giden ve bir anda şerit değiştiren Taha A.(17) idaresindeki bisiklet ile çarpıştı. Kazada her iki araç savrulurken 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Düzce Üniversitesi Hastanesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de bisikletli ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de bisikletli ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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