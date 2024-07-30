Düzce'de Bostanlık köyü sakinleri doğalgaz talepleri için eylem yaptı - Son Dakika
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Düzce'de Bostanlık köyü sakinleri doğalgaz talepleri için eylem yaptı

Düzce\'de Bostanlık köyü sakinleri doğalgaz talepleri için eylem yaptı

Düzce'de Bostanlık köyü sakinleri, kendi evlerine doğalgaz hattının da ulaşmasını isteyerek hafta sonu yolu trafiğe kapattı. Köylülerin talepleri üzerine Düzce Vali Vekili Dr. Ömer Yılmaz ile görüşme gerçekleştirildi.

30.07.2024 09:29
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Düzce'de köyden geçen doğalgaz hattının kendi evlerine de ulaşmasını isteyen Bostanlık köyü sakinleri, hafta sonu yolu trafiğe kapatarak eylem yapmıştı. Bostanlı köyü temsilcileri Vali Vekili Dr. Ömer Yılmaz ile görüştü.

Düzce'de Bostanlık köyünde bulunan bir işletmeye doğalgaz hattı çekilmesi için çalışma yapılırken, köylüler kendi evlerine de doğalgaz hattı çekilmesini istedi. Talepleri yerine gelmeyen köylüler hafta sonu Gölyaka-Düzce bağlantı yolunu trafiğe kapattı. Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler köylülerle yaklaşık 3 saatlik görüşmenin ardından yolu trafiğe açarken köy halkı vali ile görüşmek için randevu aldı.

Düzce Valiliği Konuralp Bey Toplantı Salonunda Vali Vekili Dr. Ömer Yılmaz başkanlığında; ilgili kurum amirlerinin ve merkeze bağlı Bostanlık köyü temsilcilerinin yer aldığı toplantıda, vatandaşların talepleri görüşüldü. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Ömer Yılmaz, Düzce, Enerji, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Bostanlık köyü sakinleri doğalgaz talepleri için eylem yaptı - Son Dakika

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