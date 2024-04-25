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Düzce'de cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Arapçiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 2892. Sokak üzerinde seyir halinde olan N.K. idaresindeki 07 NEK 07 Hyundai marka cip, 2930. Sokak'ta seyir halinde olan Berika K. idaresindeki 81 AAE 047 plakalı Volkswagen marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil fındıklığa uçtu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri cip içerisindeki sürücü Necip K., Seher K., Nisa K. ve Yağmur K. yaralanarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile kontrollü verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. - DÜZCE