Düzce'de cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Düzce'de cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

Düzce\'de cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 2\'si çocuk 4 kişi yaralandı

Düzce'nin Arapçiftliği Mahallesi'nde meydana gelen kazada, N.K. idaresindeki cip ile Berika K. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada, cip içerisinde bulunan Necip K., Seher K., Nisa K. ve Yağmur K. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

25.04.2024 23:38
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Düzce'de cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Arapçiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 2892. Sokak üzerinde seyir halinde olan N.K. idaresindeki 07 NEK 07 Hyundai marka cip, 2930. Sokak'ta seyir halinde olan Berika K. idaresindeki 81 AAE 047 plakalı Volkswagen marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil fındıklığa uçtu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri cip içerisindeki sürücü Necip K., Seher K., Nisa K. ve Yağmur K. yaralanarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile kontrollü verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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