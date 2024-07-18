Düzce\'de çöp toplayıcısına fren yapan otobüste 5 kişi yaralandı

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Düzce'de önüne çıkan çöp toplayıcıya çarpmamak için ani fren yapan özel halk otobüsündeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Adliye istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan D.F. idaresindeki 81 FR 368 plakalı Düzce Belediyesi Halk Otobüsü, Bolu Caddesi üzerinde aniden önüne çıkan çöp toplayıcısına çarpmamak için fren yaptı. Otobüsün içerisinde yolcu olarak bulunan E.Ş. (20), H.A. (38), B.E.A. (22), P.K. (2) ve S.T. (33) yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE