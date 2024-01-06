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Düzce'de dron ile havadan trafik denetimleri arttırılarak kurallara uymayanlara ceza yağmaya devam ediyor - Son Dakika
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Düzce'de dron ile havadan trafik denetimleri arttırılarak kurallara uymayanlara ceza yağmaya devam ediyor

Düzce'de polis ekipleri, kuralsızlıkların önüne geçmek için dronlarla havadan trafik denetimlerini arttırarak, kurallara uymayan sürücülere ceza kesmeye devam ediyor. Kırmızı ışık ihlali, telefonla konuşma ve emniyet kemeri takmama gibi ihlaller tespit edilen araçların plakalarına ceza gönderiliyor.

Düzce\'de dron ile havadan trafik denetimleri arttırılarak kurallara uymayanlara ceza yağmaya devam ediyor
06.01.2024 - 11:30,  Güncelleme: 11:31
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Düzce'de dron ile havadan trafik denetimleri arttırılarak kurallara uymayanlara ceza yağmaya devam ediyor.

Düzce'de kuralsızlıkların önüne geçmek için polis ekipleri denetimlerini hızlandırdı. Şehrin muhtelif noktalarında yapılan şok denetimler ile yüzlerce araç sürücüsüne ceza yazılırken, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de hem havadan hem de karadan denetimlerini arttırdı. Bu çerçevede ekipler her gün düzenli olarak şehrin farklı noktalarında havadan denetim yapıyor.

Denetimlerde kırmızı ışık ihlali, seyir halinde telefonla konuşma ve emniyet kemeri takmayan sürücülerin araçlarının plakalarına ceza gönderiyor. Ekipler şehirde kural tanıma seviyesinin artması için çalışmalarını sürdürecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Düzce, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Teknoloji, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de dron ile havadan trafik denetimleri arttırılarak kurallara uymayanlara ceza yağmaya devam ediyor - Son Dakika


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