Düzce\'de Durdurulan Araçta 190 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Düzce'de polis ekipleri tarafından durdurulan ve hassas burunlu narkotik köpeği ile yapılan aramada aracın içiresinde zulalanmış 190 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan risk analizi çalışmaları çerçevesinde durdurulan ticari taksinin içerisinde arama yapıldı. Narkotik köpeği ile yapılan aramada aracın çeşitli yerlerine zulalanmış 3 parça halinde 190 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafında gözaltına alınan B.T. isimli sürücü uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı Düzce Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. - DÜZCE