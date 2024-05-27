Düzce'de Galatasaray'ın şampiyonluk konvoyunda otomobil kaza yaptı - Son Dakika
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Düzce'de Galatasaray'ın şampiyonluk konvoyunda otomobil kaza yaptı

Düzce\'de Galatasaray\'ın şampiyonluk konvoyunda otomobil kaza yaptı

Düzce'de Galatasaray'ın şampiyonluk konvoyunda seyir halinde olan bir otomobil, aydınlatma direğine çarparak savruldu. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sonrasında araç sürücüsü olay yerinden kaçarken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Trafik tek şeritten verilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

27.05.2024 00:22
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Düzce'de Galatasaray'ın şampiyonluk konvoyunda otomobil aydınlatma direğine çarparak savruldu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Karahacı Musa Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Çamköy istikametinden Düzce istikametine seyir halinde olan İ.K. idaresindeki 81 ADU 159 plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak savruldu. Araç sürücüsü kazanın ardından bölgeden uzaklaşırken araç içerisinde bulunan Z.K. ve B.Y. İhbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile trafik tek şeritten verilirken aracın kaldırılmasının ardından kaza normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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