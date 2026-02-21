Düzce'de Geniş Huzur Uygulaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce'de Geniş Huzur Uygulaması

Düzce\'de Geniş Huzur Uygulaması
21.02.2026 00:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Konuralp'te polis denetimleriyle güvenlik uygulaması yapıldı, suç unsurlarına karşı titiz inceleme.

Düzce'nin Konuralp bölgesinde polis ekipleri tarafından geniş çaplı huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yapılan denetimlere Asayiş, Trafik, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Narko timleri, bekçiler ve Çevik Kuvvet ekipleri katıldı. Belirlenen noktalarda kurulan uygulama noktalarında güzergah üzerinde seyir halinde bulunan tüm araçlar tek tek durdurularak detaylı kontrolden geçirildi. Sürücülerin ehliyet ve ruhsat kontrolleri yapılırken, Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamaları da gerçekleştirildi. Araçların bagaj bölümleri ve iç kısımlarında da denetimler yapılarak herhangi bir suç unsuruna karşı titiz inceleme yürütüldü.

Trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde emniyet kemeri kullanımı, araç muayene durumu, sigorta, plaka ve cam filmi uygulamaları mercek altına alındı. Usulsüzlük tespit edilen sürücülere Karayolları Trafik Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanırken, eksiklikleri bulunan bazı araçların trafikten men edildiği öğrenildi. Narkotik ekipleri ise şüpheli görülen araç ve şahıslar üzerinde arama çalışması yaparak uyuşturucu maddeye karşı denetim gerçekleştirdi. Uygulama süresince bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasının amaçlandığı bildirildi.

Yetkililer, bu tür huzur uygulamalarının il genelinde aralıksız devam edeceğini belirterek, kamu düzenini bozacak hiçbir unsura müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Konuralp, İnceleme, Polis, Düzce, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de Geniş Huzur Uygulaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kana doymuyor Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek Kana doymuyor! Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek
Çok sayıda atama yapıldı İşte görev yeri değişen vali yardımcıları ve kaymakamlar Çok sayıda atama yapıldı! İşte görev yeri değişen vali yardımcıları ve kaymakamlar
Tahran’dan beklenmedik savaş hamlesi: Sonuçları felaket olacak Tahran'dan beklenmedik savaş hamlesi: Sonuçları felaket olacak
Hatay’da korkutan deprem Çevre illerde de büyük panik yaşandı Hatay'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Tarihi zirvede söylediklerine bakın: Genç ve yakışıklı erkeklerden... Tarihi zirvede söylediklerine bakın: Genç ve yakışıklı erkeklerden...
“14 yaşındayım“ diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti "14 yaşındayım" diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti

23:01
Açıklamalar ardı ardına geldi 3 ülkeden vatandaşlarına “acil İran“ çağrısı
Açıklamalar ardı ardına geldi! 3 ülkeden vatandaşlarına "acil İran" çağrısı
22:28
Trump: Suriye’nin başına Şara’yı ben getirdim
Trump: Suriye'nin başına Şara'yı ben getirdim
22:03
Trump savaşı İran’a değil tüm dünyaya açtı Küresel tarife yağdırdı
Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
21:34
21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü
21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü
21:26
Bakan Gürlek’ten ’İmamoğlu’na ziyaret’ açıklaması
Bakan Gürlek'ten 'İmamoğlu'na ziyaret' açıklaması
20:41
Japonya’da bir Türk’ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
Japonya'da bir Türk'ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 03:23:22. #7.11#
SON DAKİKA: Düzce'de Geniş Huzur Uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.