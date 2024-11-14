Düzce\'de Haraca Bağlama Çetesi Yakalandı

3.Sayfa

Semih için Beşiktaş\'a 28 milyon euro teklif ettiler

5 evladı yangında can veren annenin çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Dev kulüpten gelen teklifi bir saniye bile düşünmeden yanıtladı

İşletmeleri haraca bağlamaya çalışan 7 kişi hakim karşısında

DÜZCE - Düzce'de bazı işletmeleri haraca bağlamaya çalıştıkları, para alamayınca gasp iddiasında bulundukları ileri sürülen şahıslar polis ekiplerinin çalışması ile gözaltına alınarak hakim karşısına çıkarıldı.

Düzce'de özellikle Konuralp bölgesinde bir kısım işletmelere giderek para isteyen, para alamadıkları işletmeleri gasp etmeye çalıştıkları ileri sürülen şahıslar olduğu tespit edilince polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda O.T., A.A., N.Ö., T.Ö., B.C.G., F.Y. ve M.B. S.E. gözaltına alındı. Şahıslar emniyette ki işlemlerin ardından tutuklama talebi ile hakim karşısına çıkartıldı.