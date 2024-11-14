İşletmeleri haraca bağlamaya çalışan 7 kişi hakim karşısında
DÜZCE - Düzce'de bazı işletmeleri haraca bağlamaya çalıştıkları, para alamayınca gasp iddiasında bulundukları ileri sürülen şahıslar polis ekiplerinin çalışması ile gözaltına alınarak hakim karşısına çıkarıldı.
Düzce'de özellikle Konuralp bölgesinde bir kısım işletmelere giderek para isteyen, para alamadıkları işletmeleri gasp etmeye çalıştıkları ileri sürülen şahıslar olduğu tespit edilince polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda O.T., A.A., N.Ö., T.Ö., B.C.G., F.Y. ve M.B. S.E. gözaltına alındı. Şahıslar emniyette ki işlemlerin ardından tutuklama talebi ile hakim karşısına çıkartıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Düzce'de Haraca Bağlama Çetesi Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?