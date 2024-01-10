Düzce'de iki katlı evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Dar sokaklar sebebiyle itfaiye aracıyla giremeyen ekipler ise olay yerine koşarak geldi. Alev alev yanan ev, güçlükle kontrol altına alındı.

Olay, Düzce Merkeze bağlı Hatipli Ketenciler köyü Ketenciler Sokak'ta bulunan orman içindeki iki katlı evde meydana geldi. Evden alevlerin yükseldiğini gören köylüler, durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler, sokakların dar olmasından dolayı itfaiye araçları ile ilerlemekte zorluk yaşadı. Bunun üzerine ekipler, gerekli ekipmanlarıyla koşarak olay yerine geldi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler güçlükle kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE